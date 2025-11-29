Mi cuenta

Diario de Ferrol

María Luisa Díaz Pereiro

(Kika) (Viuda de Don Carlos Fernández Pita)

Falleció en Ferrol, el 28 de noviembre, a los 90 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. El sepelio de exequias tendrá lugar hoy sábado, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Sedes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).

Ferrol, 29 de noviembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo