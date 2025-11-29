José Ramón Merlán Romero

(Moncho Catalino)

Falleció a los 60 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Pedro de Anca. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Anca (Neda), 29 de noviembre de 2025