Manuel Mesías Cartelle

(Viudo de Doña Deli Lamas Ardao)

Falleció, a los 95 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio municipal de Fene. Funeral: Hoy viernes a las seis de la tarde en la iglesia parroquial del Pilar. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 28 de noviembre de 2025 www.albia.es