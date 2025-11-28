Manuel García Rodríguez

Falleció en Ferrol, el 27 de noviembre de 2025, a los 86 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su esposa, Mercedes Ramos Casal; hijos, José Manuel (=), María Jesús, Juan Francisco, María de los Ángeles, Carlos y Almudena; hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos y demás familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las CUATRO de la tarde, hacia la iglesia parroquial de San Vicente de Arceo, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

Ferrol, 28 de noviembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo