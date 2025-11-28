Mi cuenta

Dolores Cobas López

(Lola) (Viuda de Don Marcelino Vascós)

Falleció a los 93 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales fueron incinerados en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las once y cuarto de la mañana. Cementerio: Parroquial de San Vicente de Mehá. Funerales: De exequias presentes en la iglesia de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Mehá (Mugardos), 28 de noviembre de 2025 www.albia.es