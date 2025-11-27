Ramón Garrote Bustabad

Falleció en San Bartolo a los 82 años, después de recibir los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por su alma y la asistencia al depósito de cenizas que tendrá lugar hoy jueves día 27 en el cementerio de San Bartolomé de Lourido con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La incineración se realizará el jueves a las 09.00 de la mañana. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 3.

San Bartolo (Valdoviño), 27 de noviembre de 2025 Seguros Santa Lucía- Velatorio Valdoviño