Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Ramón Garrote Bustabad

Falleció en San Bartolo a los 82 años, después de recibir los Santos Sacramentos 

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por su alma y la asistencia al depósito de cenizas que tendrá lugar hoy jueves día 27 en el cementerio de San Bartolomé de Lourido con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La incineración se realizará el jueves a las 09.00 de la mañana. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 3.

San Bartolo (Valdoviño), 27 de noviembre de 2025 Seguros Santa Lucía- Velatorio Valdoviño