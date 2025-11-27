Mercedes Fraga Hermida

(Viuda de Ramón Abuín)

Falleció en Valdoviño, a los 84 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy jueves, día 27, en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 2.

Valdoviño, 27 de noviembre de 2025 Velatorio Valdoviño