Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Esperanza Paz Romero

Falleció el día 26 de noviembre de 2025 a los 69 años, habiendo recibido los SS.SS. y la B.A. de su Santidad. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Por deseo expreso de la fallecida, las exequias se realizarán en Valladolid y sus cenizas serán esparcidas en Sevilla. Despedida: Día 27 a la una y media de la mañana, acto seguido se procederá a su incineración en dicho tanatorio. Misa funeral: Día 27 a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial Ntra. Sra. de Guadalupe en Valladolid. Capilla Velatoria: Tanatorio El Salvador.

Valladolid, 27 de noviembre de 2025 www.albia.es