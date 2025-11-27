María Esperanza Paz Romero

Falleció el día 26 de noviembre de 2025 a los 69 años, habiendo recibido los SS.SS. y la B.A. de su Santidad.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Por deseo expreso de la fallecida, las exequias se realizarán en Valladolid y sus cenizas serán esparcidas en Sevilla. Despedida: Día 27 a la una y media de la mañana, acto seguido se procederá a su incineración en dicho tanatorio. Misa funeral: Día 27 a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial Ntra. Sra. de Guadalupe en Valladolid. Capilla Velatoria: Tanatorio El Salvador.

Valladolid, 27 de noviembre de 2025 www.albia.es