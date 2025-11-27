Josefa Freire Vilar

(Hija de columnas - Viuda de Don Miguel Urcera Saavedra)

Falleció a los 77 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las doce y media de la mañana. Cementerio: Parroquial de Santa María la Mayor del Val (Narón). Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº2.

O Val (Narón), 27 de noviembre de 2025 www.albia.es