Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Josefa Freire Vilar

(Hija de columnas - Viuda de Don Miguel Urcera Saavedra) 

Falleció a los 77 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos 

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las doce y media de la mañana. Cementerio: Parroquial de Santa María la Mayor del Val (Narón). Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº2.

O Val (Narón), 27 de noviembre de 2025 www.albia.es