Dolores Lamas Castro

Falleció en Meirás a los 66 años, después de recibir los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por su alma y la asistencia al depósito de sus cenizas que tendrá lugar hoy jueves día 27 en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La incineración se realizará el jueves a las 12:00 de la mañana. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Meirás (Valdoviño), 27 de noviembre de 2025 Velatorio Valdoviño