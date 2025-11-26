Mi cuenta

Santiago Martínez Martínez

Falleció el 25 de noviembre de 2025, a los 87 años de edad, confortado con los SS.SS. y la Bendición Apostólica.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio mañana jueves, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia la iglesia parroquial de San Julián de Mugardos (iglesia del cementerio), donde se oficiará el funeral. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Nota: El velatorio comenzará hoy a las tres de la tarde. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

Mugardos, 26 de noviembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo