Marcial López Criado

(Xoquín, viudo de Doña Julia Martínez Saavedra)

Falleció, a los 87 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Pedroso. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Narón, 26 de noviembre de 2025