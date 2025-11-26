Mi cuenta

Manuel Guzmán Ramos

(Lelo) (Viudo de Doña Isabel Aguiar Souto) 

Falleció a los 73 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy miércoles, a las nueve y media en el crematorio Albia Ferrol, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 26 de noviembre de 2025 www.albia.es