Diario de Ferrol

Carlos José Vázquez Martínez

(Panadero de Boebre)

Falleció, a los 74 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cinco y cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Boebre. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Sala nº 3, Tanatorio de Campolongo (Pontedeume).

Boebre (Pontedeume), 26 de noviembre de 2025 www.albia.es