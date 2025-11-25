María Isabel Otero Seoane

(Viuda de Don Enrique Bellas García)

Falleció a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramento

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las tres de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Doniños. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 25 de noviembre de 2025 www.albia.es