Diario de Ferrol

Jesús Cernadas Pérez

(Viudo de Doña Manuela Paz Regueiro)

Falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las cinco y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Martín do Porto. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Cabanas, 25 de noviembre de 2025 www.albia.es