José Juan Barcia Leira

(Mariñán)

Falleció el día 23 de noviembre de 2025, a los 81 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las once y media de la mañana, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº1 - Ferrol.

Serantes, 24 de noviembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo