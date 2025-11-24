Mi cuenta

José Juan Barcia Leira

(Mariñán) 

Falleció el día 23 de noviembre de 2025, a los 81 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las once y media de la mañana, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº1 - Ferrol.

Serantes, 24 de noviembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo