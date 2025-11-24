Mi cuenta

Francisco Manuel Lucio Losada Calvo

(Paco - Capitán de Corbeta de la Armada) 

Falleció en A Coruña, el 22 de noviembre de 2025, a los 69 años de edad, confortado con los SS.SS. l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Cremación hoy lunes, a las nueve de la mañana. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cinco de esta tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las seis de esta tarde, en la concatedral de San Julián. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº2- Ferrol.

Ferrol, 24 de noviembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo