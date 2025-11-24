Mi cuenta

Ángel González Couto

Falleció a los 58 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado hoy en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana martes con salida de la capilla ardiente a las tres y media de la tarde y llegada a la iglesia de San Pedro de O Val de Xestoso a las cuatro y media, dónde se oficiará el funeral y se dará sepultura en el cementerio parroquial. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Pereira, 24 de noviembre de 2025 Correduría de Cascudo - www.albia.es