Manuel Fernández Fernández

(Lolo do Sabugueiro)

 Falleció, a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las tres de la tarde. Cementerio: Vecinal de A Capela. Funeral: A continuación del sepelio en la capilla de As Neves. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 4. www.albia.es. Tel. 981330427.

A Capela, 23 de noviembre de 2025 www.albia.es