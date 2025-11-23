La familia de María Manuela Triñanes Silva

(Viuda de Don José Vázquez Vilas)

Falleció el día 22 de noviembre de 2025 a los 80 años de edad confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su hija y demás familia. Da las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde de ayer, sábado día 22 , a la misa que se celebró en la Capilla del Tanatorio de Boiro y a continuación el traslado al cementerio parroquial de Santa María del Castro, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia.

Cariño - Cabo de Cruz, 23 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas