José Carballeira Freire

(Viudo de Doña María del Carmen Polo Ramos)

 Falleció, a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto del mediodía. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Mañana lunes a las ocho de la tarde en la iglesia de Sto. Domingo. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 8. www.albia.es. Tel. 981330427.

Ferrol, 23 de noviembre de 2025 Correduría Cascudo - www.albia.es