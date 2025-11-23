Dolores Santiago Gómez

(Lola de Preitela – Viuda de Pepe de Xacobe)

Falleció en Narón, el 22 de noviembre de 2025, a los 98 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las doce menos cuarto de la mañana, hacia el cementerio parroquial de Sedes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Esteban de Sedes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº3 - Ferrol.

Sedes, 23 de noviembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo