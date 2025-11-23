Delfina Josefa López Fontao

(Viuda de Don Rosendo Pico)

Falleció, a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Domingo con salida de la capilla ardiente a las cuatro y cuarto de la tarde y llegada al cementerio a las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Pedro de Eume. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 2. www.albia.es. Tel. 981330427.

Fene, 23 de noviembre de 2025 www.albia.es