Diario de Ferrol

María Anca Lage

Falleció a los 93 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia y amigos.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las once y media de la mañana. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Pelayo de Ferreira. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

San Sadurniño, 21 de noviembre de 2025 www.albia.es