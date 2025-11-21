Manuel Menéndez Fernández

(Lolo el Asturiano)

Falleció a los 83 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Nicolás de Neda. Funeral: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Neda. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Neda, 21 de noviembre de 2025 www.albia.es