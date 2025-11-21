Mi cuenta

Belén María Barreiro Cameselle

(Viuda de Don Gonzalo Risso Romero)

Falleció a los 64 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Salvador de Serantes. Funeral: Hoy a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Ferrol, 21 de noviembre de 2025