Manuel Fernández García

Falleció en el día de ayer, a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa Cecilia. Funeral: El próximo domingo, a las once menos cuarto de la mañana. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Ferrol, 20 de noviembre de 2025 Preventiva Seguros - www.albia.es