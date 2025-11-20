Mi cuenta

Delfina González Chao

(Viuda de Don Antonio Gómez Sánchez)

Falleció en Ferrol, el 19 de noviembre de 2025, a los 89 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las doce menos cuarto de la mañana, hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. El funeral se oficiará el domingo, día 30 de noviembre, a las once menos cuarto de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Cecilia de Trasancos. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3- Ferrol.

Santa Cecilia, 20 de noviembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo