Francisco Otero Paz
(Viúvo de Dona Isolina López Basanta)
Faleceu aos 91 anos de idade, recibindo os Santos Sacramentos l
D.E.P. l
A súa familia. ROGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Enterro: Hoxe mércores con saída da capela ardente ás tres menos cuarto da tarde e chegada á igrexa parroquial de Vilapedre (Vilalba) ás catro onde se oficiará o funeral de corpo presente e a continuación os restos mortais recibirán cristiá sepultura no nicho familiar da parroquia. Capela ardente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala n º3.
Narón, 19 de novembro de 2025