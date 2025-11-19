Edelmiro Padín Testa
Falleció en Valdoviño, a los 91 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy miércoles, día 19, en el cementerio de Sata Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 3.
Valdoviño, 19 de noviembre de 2025 Velatorio-Funeraria Valdoviño