Ángela Montero Barcia

(Luca)

Falleció en Ferrol, el 17 de noviembre de 2025, a los 88 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio mañana miércoles, con salida del tanatorio a las doce y media de la mañana, hacia el cementerio parroquial de Doso. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Doso. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.

Ferrol, 18 de noviembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo