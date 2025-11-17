Mi cuenta

Santiago Freire Rey

(Santi el profe) (Fillo do zapateiro da plaza)

Falleció el día 16 de noviembre, confortado con los Santos Sacramentos, a los 73 años.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes, día 17, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia el cementerio municipal de Cedeira. Funerales: A continuación, en Iglesia Santa María del Mar.

Capilla ardiente: SFG Cedeira, sala nº 1.

Cedeira, 17 de noviembre de 2025 www.serviciosfunerariosgalicia.com