Josefa López Díaz

(Josefa de Margarita) (Viuda de Don Ramiro Rodríguez Santiago)

Falleció el día quince de los presentes, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy lunes, a las doce y media la mañana en el crematorio Albia Ferrol. Sepelio: Hoy con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Parroquial de Cobas (Ferrol). Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Cobas (Ferrol). Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Cobas (Ferrol), 17 de noviembre de 2025 www.albia.es