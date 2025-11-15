José Francisco Martínez Fernández

Falleció a los 68 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia.

Comunica que los restos mortales serán incinerados hoy sábado, a las doce y media de la mañana, en el crematorio Albia Ferrol, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Ferrol, 15 de noviembre de 2025 www.albia.es