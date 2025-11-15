Guillermo Sanmartín Painceiras

(Mito)

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia.

RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación: En la intimidad familiar. Sepelio: Hoy sábado. Salida del cortejo fúnebre: A las tres de la tarde. Cementerio municipal de Fene. Iglesia del cementerio de Maniños. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, Sala nº 4 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es.

Maniños (Fene), 15 de noviembre de 2025 S.F. Vilar do Colo