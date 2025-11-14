Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Don Carlos Naveiras Porta

Falleció en Sequeiro, a los 91 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy viernes, día 14, en el cementerio de Santa María de Sequeiro, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Sequeiro (Valdoviño), 14 de noviembre de 2025 Seguros La Preventiva-Velatorio Valdoviño