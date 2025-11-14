Don Carlos Naveiras Porta

Falleció en Sequeiro, a los 91 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy viernes, día 14, en el cementerio de Santa María de Sequeiro, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Sequeiro (Valdoviño), 14 de noviembre de 2025 Seguros La Preventiva-Velatorio Valdoviño