María Flora Corral Fernández

(Viuda de Argimiro Pérez Pajón) 

Falleció en el día de ayer, a los 85 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las cuatro y cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de San Martín de Cerdido. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

As Seixas (Cerdido), 13 de noviembre de 2025 www.albia.es