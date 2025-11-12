María de las Mercedes Ocampo Silva
(Chiruca) (Viuda de Don Alfonso Vidal Aneiros)
Falleció, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy miércoles, a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.
Ferrol, 12 de noviembre de 2025