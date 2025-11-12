Luz Vizoso Rodríguez
(Viuda de Don José Amengual Roca)
Falleció en Narón, el 10 de noviembre de 2025, a los 100 años de edad, confortada con los SS.SS.
D.E.P.
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. El sepelio de exequias tendrá lugar hoy miércoles, con salida del tanatorio a la una de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1, Ferrol.
Ferrol, 12 de noviembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo