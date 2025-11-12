Mi cuenta

Carlos Ramos Abrodes

Falleció en el día de ayer, a los 60 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: Hoy a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Filgueira. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Ferrol, 12 de noviembre de 2025 www.albia.es