José Iglesias Durán

Falleció, a los 87 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las TRES Y MEDIA de la tarde y llegada al cementerio parroquial de San Claudio a las cuatro y media, donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Ferrol, 11 de octubre de 2025 www.albia.es