Benedicta Piñón Méndez

(Vita de Agreste, viuda de Don Elías da Casanova) 

Falleció en el día de ayer, a los 93 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Juan de Os Casás. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Os Casás (Cerdido), 10 de noviembre de 2025 www.albia.es