Ubaldo Prieto Dobarro

Falleció en Ferrol, el día 8 de noviembre de 2025, a los 89 años de edad, confortado con los SS.SS.

D.E.P.

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy domingo, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Sedes. El funeral se oficiará a las ocho de esta tarde, en la capilla de las Madres Mercedarias. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.

Ferrol, 9 de noviembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo