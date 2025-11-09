María Jesús Herrero López

(Viuda de Fernando el de Ola)

Falleció en Ferrol, el día 8 de noviembre de 2025, a los 83 años de edad, confortada con los SS.SS.

D.E.P.

Sus hijos, Rosa, Nuria, Paula y Sabela; hijos políticos, Juan, Gabi, Jorge y Jose; nietos, Pablo, Laura, Lucía, Martín, Jorge, Alonso, Pedro y Mateo; y demás familia.

AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las ONCE de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois.

El funeral se oficiará mañana lunes, a las OCHO de la tarde, en la iglesia parroquial de Santo Domingo. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7 - Ferrol.

Ferrol, 9 de noviembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo