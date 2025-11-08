Mi cuenta

María del Carmen Rego Puentes

(Sisa) (Viuda de Don Jose Luis Marcial González)

Falleció en el día de ayer, a los 63 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto del mediodía. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

La Gandara (Narón), 8 de noviembre de 2025 www.albia.es