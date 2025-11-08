Mi cuenta

Josefa Buján Arias

(Viuda de Don Francisco Bedoya Vázquez) 

Falleció el 7 de noviembre de 2025, a los 89 años de edad, confortada con los SS.SS. 

D.E.P.

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las once y media de la mañana, hacia el cementerio parroquial de San Martín do Porto. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Martín do Porto. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.

Cabañas, 8 de noviembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo