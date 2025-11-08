José Blanco Pantín

Falleció en el día de ayer, a los 80 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquial de San Salvador de Pedroso. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Pedroso, 8 de noviembre de 2025 www.albia.es