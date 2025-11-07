Juan Antonio Bouza Pereira

(Juan de Florindo)

Falleció en Meirás, a los 77 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su esposa, Nieves Feal Fernández; hijos, Juan y Samuel Bouza Feal; hijas políticas, María Dolores y Fátima; nietos, Gabriel e Ione; hermanos políticos, ahijado, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy viernes día 7 en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Meirás, 7 de noviembre de 2025 Funeraria Valdoviño