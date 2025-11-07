Mi cuenta

Josefa Fernández Fernández

(Fina) (Viuda de Don Francisco Pardo Penabad)

Falleció, a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE a todas las personas que le ayudaron en estos últimos años, especialmente a Carmucha de Puentes. Los restos mortales serán incinerados hoy viernes. Sepelio: Hoy. Cementerio municipal de Catabois. Funerales: Hoy a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de Santo Domingo. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 7 de noviembre de 2025 www.albia.es